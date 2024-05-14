İzmit Belediyesi ibadethaneleri pırıl pırıl yapmaya devam ediyor

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmeleri için çalışmalarını düzenli olarak belirli bir program dahilinde sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Gültepe Mahallesi’nde bulunan Hicret Cami’nde temizlik işlemini gerçekleştirdi.

“DÜZENLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Gerçekleşen temizlik işlemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Çetinkaya; “Müdürlüğümüze bağlı cami temizlik ekibimiz düzenli olarak cami temizliklerine gidip camilerin hijyen ve temizlik işlerini yapıyorlar. Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak halka hizmet hakka hizmet ilkesiyle camilerimizin temizliğini ve dezenfeksiyon işlemlerini düzenli olarak yapmaya devam ediyoruz” dedi.

“ALLAH RAZI OLSUN”

Çetinkaya sözlerinin devamında, “Camiye gelen ibadetini yapan vatandaşlarımızın daha hijyenik ortam ibadetlerini yapabilmesi için elimizden gelen bütün çabayı maksimum seviyede göstermeye devam ediyoruz, göstermeye de devam edeceğiz” diye konuştu. Gültepe Hicret Camii İmam Hatibi Ertuğrul Işık ise, “Camimizin halılarının temizliğe ihtiyacı vardı. Cemaatimiz adına İzmit Belediyesi ve müdürümüze teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun” dedi.