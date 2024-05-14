14 May 2024 - 15:19- Spor G:

TFF transfer tarihlerini açıkladı

TFF, yeni sezondaki transfer tarihlerini açıkladı. Buna göre yaz transfer dönemi 24 Haziran - 13 Eylül arasında olacak.

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TFF transfer tarihlerini açıkladı mask

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, birinci transfer ve tescil dönemi 24 Haziran 2024'te başlayıp 13 Eylül 2024'te sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025'te bitecek.
# türkiye, 2024

14 May 2024 - 15:19 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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