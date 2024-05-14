İHH Kocaeli, 60 ülkede kurban kesimi yapacak

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kocaeli Şubesi, 2024 yılı Kurban Bayramı öncesinde çalışmalarına başladı. İHH şube yönetimi, uzun yıllardır başta Filistin-Gazze olmak üzere birçok mazlum coğrafyada hizmetler veriyor ve kurban çalışmaları yürütüyor. Vakıf yönetimi, bu yılki kurban organizasyonlarını Gazze ağırlıklı olarak gerçekleştirecek. Buna göre farklı ülkelerde kesilecek kurbanlar paylar halinde konservelenerek işgalci İsrail’in yoğun saldırıları altındaki Gazze’ye ulaştırılacak.

60 ÜLKEYE YARDIM ELİ

Dünyada milyonlarca insan açlıkla mücadele ediyor. Özellikle doğal afetlerin, savaşların ve iç çatışmaların olduğu bölgelerde insanlar hatırlanmayı bekliyor. Bu yıl idrak edilecek olan Kurban Bayramı’nda Türkiye ile birlikte 60 ülkede milyonlarca kişiye kurban etleri ulaştırılacak, ihtiyaç sahibi insanlar sevindirilecek.

GAZETEMİZİ ZİYARET ETTİLER

Gazetemizi ziyaret eden İHH Kocaeli Şube Başkanı İsmail Yeşildal, Kurban Komisyonu Başkanı Gökhan Gündaş, Proje Geliştirme Birimi Başkanı Ceyhun Arslan ve Eğitim Koordinatörü Ahmet Hakan Özdoğan, başlatılan bağış kampanyası hakkında bilgilendirmede bulundu. Ziyaret sırasında ilk olarak konuşan Şube Başkanı İsmail Yeşildal, her yıl milyonlarca insana yardımları ulaştırdıklarını dile getirdi.

“ÖNCELİK GAZZE’YE OLACAK”

Ramazan döneminin çok yoğun geçirdiklerini dile getiren Yeşildal, “Beklentilerimizin neredeyse iki katı yardımda bulunduk. Şimdi de Kurban Bayramı hazırlıklarımız başladı. Komisyonumuz Gökhan Gündaş başkanlığında çalışmalarını yürütüyor. Hedefimiz en az Ramazan ayında olduğu gibi bağışlarımızı temin edip yardımlarımızı mazlum bölgelere ulaştırmaktır. Birçok bölgeye kurbanlarımızı göndereceği, ancak önceliğimiz Gazze olacak. Her türlü zorluğa rağmen yardımlarımızı göndereceğiz. Ve bizler din dil ırk ayrımı yapmaksızın yardımlarımızı yapıyoruz” dedi.

“HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ”

İHH Kocaeli Şubesi Kurban Komisyonu Başkanı Gökhan Gündaş ise hedeflerinin en az 3 bin hisse kurbanı keserek insanlara ulaştırmak olduğunu söyledi. Ramazan ayında hedeflerinin iki katına çıktıklarını belirten Gündaş, şöyle konuştu: “60 ülkeye yardım yapılacak, fakat bizim önceliğimiz Gazze’ye olacak. Hedefimiz çok büyük, ancak ulaşılabilir. Bunun için çaba göstereceğiz. Milletimizin bağışları bugüne kadar mazlumlarla oldu, yine olacaktır.”

ULAŞILACAK ÜLKELER

ORTA DOĞU

Yemen, Filistin (Gazze), Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, İran

AFRİKA

Çad, Mali, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Moritanya, Gine, Burundi, Etiyopya, Uganda, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya, Benin, Fildişi Sahili, Gana, Zimbabve, Cibuti, Tunus, Fas

ORTA ASYA VE KAFKASYA

Moğolistan, Gürcistan (Acara), Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Rusya

GÜNEY ASYA

Bangladeş (Arakan), Myanmar (Arakan), Pakistan, Tayland (Patani), Nepal, Sri Lanka, Filipinler (Bangsamoro), Hindistan (Keşmir), Vietnam, Kamboçya

BALKANLAR VE AVRUPA

Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan (Sancak ve Preşova), Romanya

GÜNEY AMERİKA

Arjantin, Bolivya