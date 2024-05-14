İzmit Belediyesi Dijital Akademi eğitimlere başladı 

İnovasyona, dijitalleşmeye önem veren ve vatandaşların teknolojiyle buluşması adına çalışmalarına aralıksız devam eden İzmit Belediyesi şimdi de İzmitlileri Dijital Akademi ile tanıştırıyor. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından özveriyle hazırlanan İzmit Belediyesi Dijital Akademi platformunun detayları kısa süre içerisinde tüm İzmitlilere duyurulacak.
ÇOK ÇEŞİTLİ ALANLARDA EĞİTİMLER OLACAK
Dijital Akademi hakkında bilgi veren İzmit Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Samet Can Demir, “İzmit Belediyesi Dijital Akademi hizmetimizle hem vatandaşa hem de personele gerek çevrimiçi gerek çevrimdışı eğitimler vereceğiz. Gençleri dijital dünya ile buluşturup web tasarımdan, içerik yazarlığına, e-ticaretten, e-ihracata kadar çok çeşitli alanda eğitimlerimiz olacak. Bugünkü eğitim programımızla birlikte ilk adımımızı atıyoruz. Dijital Akademi’ye dair detayları kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.