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İzmit Belediyesi Dijital Akademi eğitimlere başladı 

İzmit Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde hizmete sunulacak olan Dijital Akademi ile hem personele hem de vatandaşlara eğitimler verilecek

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İzmit Belediyesi Dijital Akademi eğitimlere başladı  mask
İzmit Belediyesi Dijital Akademi eğitimlere başladı 
İzmit Belediyesi Dijital Akademi eğitimlere başladı 
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İnovasyona, dijitalleşmeye önem veren ve vatandaşların teknolojiyle buluşması adına çalışmalarına aralıksız devam eden İzmit Belediyesi şimdi de İzmitlileri Dijital Akademi ile tanıştırıyor. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından özveriyle hazırlanan İzmit Belediyesi Dijital Akademi platformunun detayları kısa süre içerisinde tüm İzmitlilere duyurulacak. 

ÇOK ÇEŞİTLİ ALANLARDA EĞİTİMLER OLACAK 

Dijital Akademi hakkında bilgi veren İzmit Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Samet Can Demir, “İzmit Belediyesi Dijital Akademi hizmetimizle hem vatandaşa hem de personele gerek çevrimiçi gerek çevrimdışı eğitimler vereceğiz. Gençleri dijital dünya ile buluşturup web tasarımdan, içerik yazarlığına, e-ticaretten, e-ihracata kadar çok çeşitli alanda eğitimlerimiz olacak. Bugünkü eğitim programımızla birlikte ilk adımımızı atıyoruz. Dijital Akademi’ye dair detayları kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.
# İzmit belediyesi

14 May 2024 - 15:33 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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