Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun Derince ilçesi Çenedere Viyadüğü mevkisinde meydana geldi. Her ikisi de İstanbul yönüne giden E.K. yönetimindeki 34 JM 4838 plakalı otomobil ile Y.P. yönetimindeki 19 AAL 396 plakalı hafif ticari araç, şerit ihlali nedeniyle çarpıştı. Kazada, sürücülerden E.K. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen eşi yaralandı.Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çift, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Kaza nedeniyle trafik yarım saat boyunca tek şeritten verilirken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Asayiş
TEM Otoyolu’nda kaza: 2 yaralı
Derince ilçesinde, TEM Otoyolu’nda aynı yöne giden hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü ile yanındaki eşi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde araç yoğunluğu oluştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.