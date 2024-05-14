Dolaptan çıkan göçmen kaçakçılarının 21'i tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmenlerin şok evlerde barındırılmasını sağlayan ve ülke içerisinde nakledilmelerini organize eden şüphelilere yönelik farklı illerde düzenlediği operasyonlarda 63 düzensiz göçmen yakalanırken, 4 şüpheli tutuklanmıştı. Operasyona ilişkin devam eden süreçte 10 Mayıs Cuma günü Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Hatay, Kayseri, Manisa, Mersin ve Gaziantep'te emniyet ekiplerince Özel Harekat polisi destekli operasyon gerçekleştirildi. Örgütlü bir şekilde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 21 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 23 düzensiz göçmen de yakalanırken, ele geçirilen 4 bin 100 dolar, 35 bin 600 TL, 650 euro ve bin Suriye lirası, suçta kullanılan kimlikler ve dijital materyallere el koyuldu.
Kimi elbise dolabına, kimi otomobilin bagajına saklandı
Öte yandan, polis ekiplerince ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda şahıslardan bazılarının elbise dolabına, bazılarının otomobilin bagajına saklandığı görüldü.
Öte yandan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, düzensiz göçmen hareketliliğinin engellenmesine yönelik çalışmaların süreceği aktarıldı.
21 kişi tutuklandı
Gözaltına alınan 21 şüpheli, işlemlerinin ardından bu sabah Körfez Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. İfadeleri alınan 21 göçmen kaçakçısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - yazıklar olsun be , şu memleketi getirdikleri duruma bakın , ortadoğunun ne idiğü belirsizlerini topladılar canım ülkeme polisimde uğraşıp duruyor . eskiden böyle mi idi TÜRKİYE değerini bilen TÜRK SOYLULAR VARDI . sınırlar kevgir değil di.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.