Kocaeli’de birçok proje ‘TASARRUF’a takılacak!  

Tasarruf tedbirleri kapsamında yeni yatırımların yasaklandığı, fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerinde olan yatırımların devam edeceği belirtildi. İlimizde başta yeni vergi dairesi ve yeni adliye binası olmak üzere birçok projenin 3 yıl süreyle askıya alınacağı öğrenildi.
Kasım 2002’de iktidara gelen AKP, başarısız yönetiminin ardından ekonomik kriz baş gösterdi. Enflasyonun tavan yapması, mevduat faizlerinin yüksek olması, ülkeyi çıkmaza sürükledi. Gidişatın iyi olmadığını gören iktidar, kamuda tasarruf tedbirlerine yöneldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki gün Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi adı altında yeni tedbirleri açıkladı.
PROJELER ŞİMDİLİK ASKIDA
Şimşek, “Zorunlu haller dışında kamu yatırım programına yeni proje almayacağız. Proje bazlı önceliklendirmeye gidilecek. Fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerinde olan yatırım projelerine devam edecek” dedi. Böylece ilimizde yapılması beklenen yeni vergi dairesi, yeni adliye binası, Körfez- Kartepe metro hattı, Uluslararası Fuar Merkezi gibi önemli projelerin askıya alınması bekleniyor.
İLİMİZDA ASKIYA ALINMASI BEKLENEN BAZI BROJELER
MALİYE BAKANLIĞI
Kartepe’ye yapılacak yeni vergi dairesi binası
ADALET BAKANLIĞI
Kartepe’ye yapılacak yeni adliye binası
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kartepe, Başikele, Çayırova’ya yapılacak yeni hastane binaları.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Derince Limanı- Otoban bağlantı yolu.
Lojistik Köy Projesi
Körfez-Kartepe Metro Hattı
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İzmit’ten Plajyolu bölgesine deniz tarafına geçişi rahatlatacak proje.
Alikahya- Kocaeli Stadyumu tramvay hattı ve 15 yeni tramvay alımı.
Kartepe’de yapılması planlanan Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi.
Yıkılan İnterteks’in yerine yapılması planlanan Kocaeli Kıtalar Akvaryumu.
Kartepe Millet Bahçesi
Körfez Fener Gölü Projesi
Kocaeli Sosyal Yaşam Merkezi
Gölcük Kent Geçişi Projesi
Körfez Limanlar Kavşağı projesi
SEKA Kültür Havzası projesi
Darıca Teleferik Projesi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Emekli - Erken seçim gerisi boş akepe gitmeli
Vatandaş - Zaten kac senedir secim vaadi verdiniz yapmadiniz aliskinsiniz. Vaat verirken hesap kitap yapmadan mi vaat veriyorsunuz? Ulkeyi sehiri boyle mi yonetiyorsunuz?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.