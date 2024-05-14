Kocaeli’de birçok proje ‘TASARRUF’a takılacak!  

Tasarruf tedbirleri kapsamında yeni yatırımların yasaklandığı, fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerinde olan yatırımların devam edeceği belirtildi. İlimizde başta yeni vergi dairesi ve yeni adliye binası olmak üzere birçok projenin 3 yıl süreyle askıya alınacağı öğrenildi.

Kasım 2002’de iktidara gelen AKP, başarısız yönetiminin ardından ekonomik kriz baş gösterdi. Enflasyonun tavan yapması, mevduat faizlerinin yüksek olması, ülkeyi çıkmaza sürükledi. Gidişatın iyi olmadığını gören iktidar, kamuda tasarruf tedbirlerine yöneldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki gün Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi adı altında yeni tedbirleri açıkladı.

PROJELER ŞİMDİLİK ASKIDA

Şimşek, “Zorunlu haller dışında kamu yatırım programına yeni proje almayacağız. Proje bazlı önceliklendirmeye gidilecek. Fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerinde olan yatırım projelerine devam edecek” dedi. Böylece ilimizde yapılması beklenen yeni vergi dairesi, yeni adliye binası, Körfez- Kartepe metro hattı, Uluslararası Fuar Merkezi gibi önemli projelerin askıya alınması bekleniyor.

İLİMİZDA ASKIYA ALINMASI BEKLENEN BAZI BROJELER

MALİYE BAKANLIĞI

Kartepe’ye yapılacak yeni vergi dairesi binası

ADALET BAKANLIĞI

Kartepe’ye yapılacak yeni adliye binası

SAĞLIK BAKANLIĞI

Kartepe, Başikele, Çayırova’ya yapılacak yeni hastane binaları.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Derince Limanı- Otoban bağlantı yolu.

Lojistik Köy Projesi

Körfez-Kartepe Metro Hattı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İzmit’ten Plajyolu bölgesine deniz tarafına geçişi rahatlatacak proje.

Alikahya- Kocaeli Stadyumu tramvay hattı ve 15 yeni tramvay alımı.

Kartepe’de yapılması planlanan Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi.

Yıkılan İnterteks’in yerine yapılması planlanan Kocaeli Kıtalar Akvaryumu.

Kartepe Millet Bahçesi

Körfez Fener Gölü Projesi

Kocaeli Sosyal Yaşam Merkezi

Gölcük Kent Geçişi Projesi

Körfez Limanlar Kavşağı projesi

SEKA Kültür Havzası projesi

Darıca Teleferik Projesi