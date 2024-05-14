14 May 2024 - 16:33- Siyaset G:

AKP'liler Sağlık Bakanı Koca'yı ziyaret etti

AKP İl Başkanları toplantısı için Ankara’ya giden Kocaeli heyeti toplantı öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir araya gelerek sağlık yatırımları konusunda fikir alışverişinde bulundu.

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AKP'liler Sağlık Bakanı Koca'yı ziyaret etti mask

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, bugün saat 15.30'da gerçekleştirilen AKP İl Başkanlık Toplantısına katılmak üzere  Ankara'ya gitti. İkili, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılım sağlayacağı toplantı öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette başkanlara AKP Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü de eşlik etti. Kocaeli heyeti Bakan Koca ile sağlık yatırımları konusunu ele aldı.

"GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

Gerçekleştirilen ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şu ifadelere yer verdi; ''Bugün Ankara'dayız. Sayın Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ile görüştük. Şehrimizdeki sağlık yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Bakanımıza göstermiş olduğu ilgi ve alaka için teşekkür ederiz.''
# sağlık, medya, Ankara, Tahir Büyükakın

14 May 2024 - 16:33 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(1)
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Vatandaş - Daha cok multeci yabanci gelsin daha cok dogursun daha cok para verelim diye mi?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mayıs 16:48

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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