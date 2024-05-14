AKP'liler Sağlık Bakanı Koca'yı ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, bugün saat 15.30'da gerçekleştirilen AKP İl Başkanlık Toplantısına katılmak üzere Ankara'ya gitti. İkili, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılım sağlayacağı toplantı öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette başkanlara AKP Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü de eşlik etti. Kocaeli heyeti Bakan Koca ile sağlık yatırımları konusunu ele aldı.

"GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

Gerçekleştirilen ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şu ifadelere yer verdi; ''Bugün Ankara'dayız. Sayın Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ile görüştük. Şehrimizdeki sağlık yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Bakanımıza göstermiş olduğu ilgi ve alaka için teşekkür ederiz.''