İzmit Belediyesi'nden bir indirim protokolü daha

İzmit Belediyesi, eğitim alanında protokoller yaparak personeline destek olmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi son olarak Özel Yahya Kaptan Keşfeden Eller Anaokulu ile indirim protokolü imzaladı. İzmit Belediyesi Koordinatörü Hakan Özkum ile Özel Yahya Kaptan Keşfeden Eller Anaokulu Müdürü Seda Aksoy tarafından imzalanan protokol kapsamında belediye personelinin çocuklarına, 2024-2025 eğitim ve öğretim dönemine ait Milli Eğitim Mevzuatı çerçevesinde güncel kayıt ücretleri üzerinden yüzde 10 eğitim indirimi sağlanacak.