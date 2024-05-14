İzmit Belediyesi, eğitim alanında protokoller yaparak personeline destek olmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi son olarak Özel Yahya Kaptan Keşfeden Eller Anaokulu ile indirim protokolü imzaladı. İzmit Belediyesi Koordinatörü Hakan Özkum ile Özel Yahya Kaptan Keşfeden Eller Anaokulu Müdürü Seda Aksoy tarafından imzalanan protokol kapsamında belediye personelinin çocuklarına, 2024-2025 eğitim ve öğretim dönemine ait Milli Eğitim Mevzuatı çerçevesinde güncel kayıt ücretleri üzerinden yüzde 10 eğitim indirimi sağlanacak.
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İzmit Belediyesi'nden bir indirim protokolü daha
İzmit Belediyesi ile Özel Yahya Kaptan Keşfeden Eller Anaokulu arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında İzmit Belediyesi personellerinin çocuklarına kayıt ücreti üzerinden yüzde 10 indirim yapılacak
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.