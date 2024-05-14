İzmit Belediyesi, Engelliler Haftasında özel çocuklarımızla esnafı buluşturdu



İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) ile engellilik alanındaki farkındalığın arttırılması ve engel durumu bulunan bireylerin toplumda görünür kılınmasını sağlamak amacıyla esnafları gezdiler.

ESNAF: ENGELSİZ İZMİT’ İ BİZ DE DESTEKLİYORUZ

İzmit Belediyesi bünyesinde hizmet veren engelli birimleri Yaşama Destek Evi ve Kısa Mola’ nın özel çocukları, İKM Başkanı Murat Öztürk ve İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci eşliğinde Fethiye Caddesi’ ndeki esnafları gezerek “Bu işletme Engelsiz İzmit’ i destekliyor mu? diye sordu. Özel çocukların sorularını sevecenlikle yanıtlayan İzmit Esnafı, “Engelsiz İzmit’ i biz de destekliyoruz” dedi.

ÇOCUKLAR UNUTULMAZ BİR GÜN GEÇİRDİ

İzmitli esnaflar özel çocuklarla birlikte “Bu işletme Engelsiz İzmit’ i desteklemektedir” afişlerini vitrinlerine yapıştırdılar. Esnaflara broşür ve minik armağanlarda bulunan çocuklar unutulmaz bir gün geçirirken İzmit esnafı bu tür etkinliklerle halkın bilinçlenmesine katkı sunan Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerine sundular.