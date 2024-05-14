İzmit Belediyesi, Engelliler Haftasında özel çocuklarımızla esnafı buluşturdu

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) ile engellilik alanındaki farkındalığın arttırılması ve engel durumu bulunan bireylerin toplumda görünür kılınmasını sağlamak amacıyla esnafları gezdiler.
ESNAF: ENGELSİZ İZMİT’ İ BİZ DE DESTEKLİYORUZ
İzmit Belediyesi bünyesinde hizmet veren engelli birimleri Yaşama Destek Evi ve Kısa Mola’ nın özel çocukları, İKM Başkanı Murat Öztürk ve İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci eşliğinde Fethiye Caddesi’ ndeki esnafları gezerek “Bu işletme Engelsiz İzmit’ i destekliyor mu? diye sordu. Özel çocukların sorularını sevecenlikle yanıtlayan İzmit Esnafı, “Engelsiz İzmit’ i biz de destekliyoruz” dedi.
ÇOCUKLAR UNUTULMAZ BİR GÜN GEÇİRDİ
İzmitli esnaflar özel çocuklarla birlikte “Bu işletme Engelsiz İzmit’ i desteklemektedir” afişlerini vitrinlerine yapıştırdılar. Esnaflara broşür ve minik armağanlarda bulunan çocuklar unutulmaz bir gün geçirirken İzmit esnafı bu tür etkinliklerle halkın bilinçlenmesine katkı sunan Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerine sundular.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.