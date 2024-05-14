Karamürsel'de 5414 m² tarla mahkemeden satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/41 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, AVCIKÖY Mahallesi/Köyü, Karaburçak Mevkii, 103 Ada, 14 Parsel, Taşınmazın tapudaki vasfı tarla olup, içinde hububat bitkisi ekilidir. Taşınmaz killi tınlı toprak yapısına sahip olup eğimi % 8-10 arasında değişmektedir. Taşınmazın ifrazı mümkün değildir.

Adresi : Avcıköy Mah. 103 Ada 14 Parsel Karamürsel / KOCAELİ

Yüzölçümü : 5.414,4 m2

İmar Durumu : Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaptırılıp onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planlarında ''Tarımsal Niteliği Korunacak Alan'' sınırları içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 1.895.040,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir. Hisseler mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/ 2024 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 10:55

06/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.