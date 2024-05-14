14 May 2024 - 17:19- Gündem G:

Kocaeli'de yazlık kılık kıyafet uygulamasına geçiliyor

Kocaeli Valiliği yarından itibaren Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli Memur, Sözleşmeli personel, geçici personel ve hizmetliler için Yazlık kılık kıyafet uygulamasının başlanacağını duyurdu

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Kocaeli'de yazlık kılık kıyafet uygulamasına geçiliyor mask

Kocaeli Valiliği 15 Mayıs Çarşamba gününden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında görevli Memur, Sözleşmeli personel, geçici personel ve hizmetlilerin yaz kıyafeti uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Valilik'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:Kamu Kurum ve kuruluşlarında görevli memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve hizmetliler 15.05. 2024 tarihinden itibaren yazlık kıyafet uygulamasına geçecektir.  
 
Buna göre 15.05.2024 tarihinden itibaren bürolarda görevli bayan ve erkek personel Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun kılık-kıyafetli çalışabileceklerdir.
    
Resmi elbise (Üniforma) giymek zorunda olanlar, ilgili kurum ve kuruşluların özel yönetmeliklerine belirtilen usul ve esaslara tabidir.
# 2024

14 May 2024 - 17:19 - Gündem

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Yorumlar

(1)
01

Vatandaş - Ogretmenlerde sahil sac sakal karisik onceden memur ogretmen dedin mi jilet gibiydi hepsi.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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