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Depo duvarı yıkıldı! 2 araç altında kaldı

Gebze ilçesinde bir fabrikanın deposunun yıkılan duvarı 2 araçta hasara neden oldu.

Anadolu Ajansı
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Depo duvarı yıkıldı! 2 araç altında kaldı mask
Depo duvarı yıkıldı! 2 araç altında kaldı
Depo duvarı yıkıldı! 2 araç altında kaldı
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Köşklüçeşme Mahallesi 563. Sokak'ta bir kontrplak fabrikasının deposunun duvarı, henüz bilinmeyen nedenle yıkıldı. Duvar yakınında park halinde bulunan minibüs ile otomobil yıkıntının altında kaldı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.Olayda 2 araçta hasar oluşurken, yol, temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.
# otomobil

14 May 2024 - 17:24 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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