SUSAKO Avrupa Birliği projesi yürütüyor

S.S. Sürdürülebilir Sanat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ve Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği, Avrupa Birliği Finansal Desteğiyle yürütülen “Farkındalık Florası: Kadınların Sanatsal İleri Dönüşüm Atölyesi” Projesini tanıtmak üzere İzmit Belediyesi A Blok 9. kattaki toplantı salonunda bir araya geldi. Toplantıda, S.S. Sürdürülebilir Sanat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda projenin hedefleri, planlanan etkinlikler ve beklentiler hakkında bilgi verildi. Ayrıca, projeye destek veren proje iştirakçileri; İzmit Belediyesi, 29 Ekim Kadınları Derneği, Doç. Dr. Mücahit Bektaş ve Dr. Öğr. Üyesi Burak Koçak gibi kurum ve kişiler de katılımcılara proje hakkında önemli bilgiler sundular.

KATILIMCILARA PROJE HAKKINDA BİLGİLER VERDİK

Toplantının ardından gazetemize konuşan S.S Sürdürebilir Sanat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Naciye Özdemir, “Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği’nin ortalığında yürütülen Avrupa Birliği Projesi çağrısına başvurduk. Proje kapsamında hibe almaya hak kazandık. Bu proje kapsamında 4 faaliyet başlığı adı altında etkinlikler gerçekleştireceğiz. Projemiz mart ayı ve haziran ayı olmak üzere 4 ay sürecek. Bu projenin ikinci etkinliği için burada toplandık. Bu toplantıda katılımcılarımıza projeye ilişkin bilgiler verdik” şeklinde konuştu.

MART VE HAZİRAN AYLARI ARASINDA PROJEMİZİ GERÇEKLEŞTİRİYOR OLACAĞIZ

Başkan Özdemir’in ardından söz alan S.S. Sürdürülebilir Sanat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkan Yardımcısı ve Proje Yürütücüsü Dr. Nermin Kılıç Akoğlan ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Bugün burada Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği ortaklığında yürütülen Avrupa Birliği projesi kapsamında yapmış oldukları hibe çağrısına başvurduk. Başvurumuz olumlu sonuçlandı. Proje kapsamında mart ve haziran ayı kapsamında projemizi gerçekleştiriyor olacağız. Kooperatifimizin ikinci faaliyet olarak da tanışma toplantısı organize ettik. Bugün burada da bu toplantıyı gerçekleştirdik. Proje kapsamında iştirakçilerimizle birlikte bir araya geldik. İştirakçilerimiz proje boyunca bize desteklerini sunuyor olacaklar. Bu proje ile biz sürdürülebilir bir yaşam için neler yapılabilir konusu üzerine tartıştık. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz”