Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'i öldüren tetikçi Eray Özyağcı'nın, cinayetten sonra kullandığı aracın yarattığı tartışma sürüyor. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından kullanılan ve iddianameye siyah Audi olarak giren 06 AT 5021 plakalı aracın, tetikçi Özyağcı'nın Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı dönemde de sınıra yakın bölgede olduğu ortaya çıktı.

YÖNETİCİ VE ÖZEL KALEM İSTANBUL'A GETİRDİ

30 Aralık 2022'de Ankara'da işlenen cinayetin ardından, davanın sanıklarından Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş ve Ülkü Ocakları Genel Başkan Özel Kalemi Emre Yüksel'in içinde olduğu araç, tetikçi Eray Özyağcı'yı İstabul'a getirdi.

"BİLİYORUM AMA SÖYLEMEK İSTEMİYORUM"

Özyağcı, iddianamede de yer alan ifadesinde, cinayeti işledikten hemen sonra açık renkli bir aracın kendisini aldığını belirtti ve "Bu aracın şoförünü ve kim olduğunu biliyorum ama söylemek istemiyorum." dedi. Daha sonra aynı kişinin başka bir araçla kendisini almaya geldiğini belirten Özyağcı, aracın arka koltuğuna bindiğini ve İstanbul yönüne doğru hareket ettiklerini söyledi.

"HİÇ KİMSEYİ SIKINTIYA SOKMAK İSTEMİYORUM"

Özyağcı, "Neden isim vermiyorsun?" sorusuna, "Hiç kimseyi sıkıntıya sokmak istemiyorum" yanıtını verdikten sonra, aracın İstanbul'a kadar durmadığını ve kendisini ormanlık bir alana bıraktığını ifade etti. Oysa, aracın PTS kayıtları incelendiğinde Bolu'da durduğu, İstanbul'a gidip tekrar Bolu'ya döndüğü ardından tekrar İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı anlaşılıyor.

YUNAN ASKERİ DÖVÜP GERİ ATMIŞ

İfadesinde ormanlık bir alanda saklandığını söyleyen Özyağcı, Aydos ormanından taksiyle Yunanistan'a gitmek için harekete geçtiğini söyledi. Cinayeti işledikten 38 gün sonra Edirne'de yakalanan Eray Özyağcı, Yunanistan sınırını geçtiğini ancak Yunan güvenlik güçleri tarafından dövülerek sınırdan geri atıldığını söyledi.

TETİKÇİ SINIRDA, ARAÇ TRAKYA'DA

6 Şubat 2023'te yakalanan Özyağcı'nın Yunanistan sınırını geçtiği dönemde, onu Ankara'dan İstanbul'a taşıyan aracın PTS kayıtları incelendiğinde, 3 Şubat'ta hareketliliğin başladığı görülüyor. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın kullandığı ortaya çıkan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) üzerine kayıtlı olan araç, 3 Şubat günü Ankara'dan yola çıkarak İstanbul'a geldi. Araç, PTS kayıtlarına göre 4 Şubat'ta Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi gişelerinden çıkış yaptı. Ertesi gün de Silivri'deki gişeleri kullanan araç, 5 Şubat akşamı Ankara'ya döndü.

Ateş'in katili Özyağcı'yı Ankara'dan İstanbul'a getiren aracın, Özyağcı'nın yurtdışına kaçmaya çalıştığı dönemde sınıra yakın bölgede görülmesi dikkat çekti.