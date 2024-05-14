14 May 2024 - 19:19- Spor

Kocaelispor, Sakaryaspor maçı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi!

Kocaelispor kulübü, Sakaryaspor maçındaki saha olayları ve çirkin tezahüratla ilgili Disiplin Kurulu’na sevk edildi. PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde: