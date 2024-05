Akkurt, CHP Derince Kadın Kolları Başkanlığı'na aday oldu.

Kübra Akkurt, CHP Derince İlçe Başkanlığı'nda yaptığı konuşma ile CHP Derince Kadın Kolları Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Akkurt'un açıklaması şu şekilde:

" Ben Kübra Akkurt,27/03/2000 - İzmit doğumluyum,Lise öğrenimimi Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi’nde tamamladım,2018-2022 yılları arasında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okudum,Bir yıllık yasal avukatlık stajımı Göker Hukuk Bürosu’nda tamamlamamın ardından 20/11/2023 tarihinde Avukatlık Ruhsatnamemi aldım, Şu anda kendi ofisim bulunmaktadır.⁠ Kocaeli Barosunda Kadın Hakları Merkezi’nde, Hayvan Hakları Komisyonu’nda ve Kültür ve Sanat Komisyonu’nda aktif bir şekilde görev almaktayım. Kadın Hakları Merkezi’nde çeşitli eğitimler ve seminerler verilerek biz kadınların haklarının bilincinde olmasını sağlamaya çalışıyoruz ve hak kaybına uğrayan, hayattan koparılan kadınlar için de kendisine ve ailesine hukuki yardımda bulunuyoruz. ⁠ Aynı zamanda hala Eskişehir Üniversitesi’nde Bankacılık ve Sigortacılık bölümünü okumaktayım. 2024 Yerel seçimlerinde partimizin Derince Belediye Meclis Üyeliğine adaydım ve alınan bu seçim başarısında tüm arkadaşlarımla birlikte var gücümle çalıştım. Bu süreçte toplumda ve partimizde yaşanan değişim ve genç kadrolara olan isteklerini bizzat tanık olarak yaşadım. Ben genç bir kadın avukat olarak bugün Derince İlçe Kadın Kolları Başkanlığına adaysam bu Cumhuriyet Halk Partisi sayesindedir.Partimiz 100. Yılında, yoksullukla yolsuzluk arasına sıkışan halkımızın umudu olmuş ve ülkemizde yepyeni bir dönem açmıştır. Benim bu kararı vermemde işte tamda bu nedenle olmuştur.Ülkemiz artık despot, dayatmacı, kavgacı ve toplumu kutuplaştıran bu iktidara dur demiş, toplum ona dayatılan tüm zorlamalara artık dur demiş ve değişim için bizlere hiç ummadığımız 30-40-50 yıl sonra kazandığımız kentlerle güvendiğini göstermiştir.

VAR GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM

İşte şimdi biz gençlere ve en çok da kadınlara büyük görevler düşmektedir. Partimiz ülkemizin birleştirici gücü olduğunu bir kez daha göstermiştir. Toplumun her kesiminden kadrolarımıza duyulan güven, bize ihtiyacı olan her kesime ve onların yaşadığı sorunlara gereken ilgiyi gösterirsek bu ülkeyi yönetebileceğimize inanmıştır. En çokta hala cinsiyetinden, fikirlerinden, giyim kuşamından dolayı ayrımcılığa uğrayan kadınların umudu olmalıyız. Biz bu ülkenin kadınlarına dayatılan bu yaşam biçimine razı olmayacağız.Bu gün burada olan tüm kadın arkadaşlarım, hayatının çeşitli zamanlarında, dilinden, dininden, giyim kuşamından, fikirlerinden medeni durumundan dolayı ayrımcılığa uğramıştır, buna eminim. Kadınlara seçme seçilme hakkını Avrupa’dan bile önce veren ülkemizde hala kadınlar eğitim, çalışma, siyaset ve iş yaşamında yeteri kadar yer alamamıştır. Sizler şu an burada oturan kadın arkadaşlarım burada bile kedini ifade etmekte zorlanmış, kendine alan açamamış ve maalesef görüntüde, fotoğrafta olmuş ama yönetici, yetkili kurullarda hep haksızlığa uğramış ve ne yazık ki geri planda kalmıştır.

Ama artık kadınların olan haklarının alınmasının, kullanılmasının zamanı gelmiştir. Bize dayatılan hiçbir kalıba sığmayı kabul etmeyerek, her alanda eşit temsiliyet istediğimiz bir ülkeyi kurmak bizim elimizde. Ben 24 yaşında bir kardeşiniz olarak, partimizin iktidara yürüdüğü bu süreçte bunun için var gücümle çalışacağım. Tüm yönetim kadrolarıyla uyumlu, ihtiyaç duyulan her alanda elimden geleni yapacağım.Bu günden başlayarak Derince de mahalle mahalle, ev ev gezerek partimizi temsil edeceğim,

FARK GÖZETMEKSİZİN SESİ VE SÖZCÜSÜ OLACAĞIM

Derince de yaşayan tüm yurttaşlarımızın fark gözetmeksizin sesi sözcüsü olacağım,Tüm siyasi partiler, tüm dernek vakıf ve meslek odalarıyla irtibata geçip kadın sorunları ve çözüm yolları için ortak çalışmalar yürüteceğim,Gençlerin ve kadınların çekim merkezi olabileceği faaliyet ve etkinlikleri düzenleyerek, her kesime ulaşmayı hedefleyeceğim,Parti içi tüm kurullarda, siz değerli partili kadın üyelerimizin temsiliyeti için var gücümle çalışacağım,Kadınların sorunlarının ve çözüm önerilerinin konuşulacağı eğitim ve etkinlikler yapacağım, Tüm mahalelerde sizlerden oluşacak komiteler kuracağım, Ne partimizde, ne ilçemizde, ne de diğer alanlarda; dini, dili, mezhebi, medeni durumu, giyim kuşamı yaşama biçimi ne olursa olsun ayrımcılığa uğramamıza asla izin vermeyeceğim. Şekilci bakış açısından ve söylemlerden sıyrılıp, bir arada yaşamanın ve hep birlikte kadınların daha özgür, daha refah yaşaması için var gücümle çalışacağım. Yerelde kazandık, genelde de kazanacağız, biz kadınların emeğiyle kazandık. Yağmur çamur demeden kapı kapı broşür dağıtan kadınlarla kazandık, gecesini gündüzüne katan gençlerle kazandık.Ve artık tüm farklılıklarımızla birlikte, ülkemizin çimentosu olans Cumhuriyet Halk Partisinin çatısı altında iktidara yürüyeceğiz. Şimdi sıra bizde, 100 Yıl önce Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk e minnetimizi, onun kurduğu partimizi iktidar yaparak ödeyeceğiz. Derince Belediyesinin başarısını taçlandırarak ödeyeceğiz. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Yeter ki, onun umudu olan gençlere bir yol açın, muasır medeniyetlere ulaşmanın yolu olan kadınlara güvenin ve destek olun."