|KANDIRA
|ORHAN
|KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD.
|15.05. 2024
|09:00
|15:30
|İZMİT
|KULFALLI
|KULFALLI CD., PAŞALAR SK., TOPÇULAR SK.
|15.05.2024
|09:00
|17:00
|DERİNCE
|BULDUK, ÇAVUŞLU, GEREDELI, GEREDELİ, KAYNARCA, SÜVERLER, TAHTALI
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|15.05.2024
|09:00
|17:00
|GÖLCÜK
|HAMIDIYE, HAMİDİYE
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|15.05.2024
|09:00
|17:00
|GEBZE
|HÜRRİYET, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME
|523., 523. SK., 523/1., 523/1. SK., 523/2. SK., 526., 526. SK., 526/1., 526/1. SK., 527., 527. SK., BAHARDERE, SOMA MADEN SEHITLERI, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ BLV, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ CD
|15.05.2024
|08:30
|12:00
|DİLOVASI
|KARGALI
|3924, 3924., GÖLCÜK, ULUÇINAR SK.
|15.05.2024
|09:00
|15:00
6 ilçede elektrikler kesintisi!
SEDAŞ'ın gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın(15 Mayıs) 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak.
14 May 2024 - 20:45 - Gündem Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.