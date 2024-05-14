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Geri dönüşüm deposunda yangın!

Çayırova ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Ajansı
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Geri dönüşüm deposunda yangın! mask
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Şekerpınar Mahallesi Ülker Sokak'taki bir geri dönüşüm deposunun üzerinden geçen elektrik tellerinin kopması sonucu yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü.Yangında deponun bazı bölümlerinde hasar oluştu.

14 May 2024 - 20:53 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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