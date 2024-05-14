- Teknoloji

WhatsApp yeni özelliklerini duyurdu

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yakında yapacakları güncellemeyi açıkladı.

WhatsApp yeni özelliklerini duyurdu mask

WhatsApp'ın duyurduğu güncellemeye göre uygulamaya gelecek olan yenilikler arasında, arama/çağrı barı altyapısının güncellenmesi, yapay zekâ destekli çıkartma oluşturma araçlarının ayrı simgelerle sunulması ve profil fotoğrafı ekran görüntüsü engelinin getirilmesi var.WhatsApp'ın yeni dönemde getireceği yenilikler arasında, kullanıcıların sesli çağrı esnasında ekranın üstünde hızlı bir şekilde çağrı sonlandırma veya mikrofonu açıp kapatma imkânı yer alıyor. Bunun yanında, yapay zekâ destekli çıkartma oluşturma araçlarının standart ile ayrılacağı ve profil fotoğrafının ekran görüntüsünün alınmasının engelleneceği vurgulanıyor.WhatsApp, ayrıca kanallar bölümünde iş, eğlence, spor gibi kategoriler sunacak ve depolama yönetimi altyapısına filtreleme kategorileri ekleyerek kullanıcı deneyimini iyileştirilmesi sağlanacak.WhatsApp'ın geçen dönem tanıttığı modern tasarım, kullanıcılar arasında büyük ilgi ile karşılanmıştı. Yeni arayüzde yapılan değişiklikler ile kullanıcıların aradıkları sohbetleri daha kolay bulmaları sağlanacak. Ayrıca, koyu modun güncellenmesi ve eklenti menüsünün tazelenmesi ile de gece kullanımının daha rahat hale getirilmesi amaçlanıyor.WhatsApp, topluluklar odaklı yeni özelliklerle de kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedeflerken, etkinlikler özelliği sayesinde, kullanıcılar WhatsApp üzerinden kolayca etkinlikler planlayabilecek ve diğer üyelerle etkileşim kurabilecek.Ayrıca, duyuru gruplarına getirilen yanıtlar özelliği sayesinde grup içi iletişim daha tertipli bir hale getirilerek yöneticiler ile üyeler arasındaki etkileşim yükseltilecek.
# yeni, büyük, var

14 May 2024 - 21:53 - Teknoloji

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