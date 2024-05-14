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AKP'de kamp tarihleri belli oldu: Yeni yol haritası belirlenecek

AKP'de genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle 7-8 Haziran'da, belediye başkanlarıyla 1-2 Temmuz'da kamp yapılacağı açıklandı. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Yapılacak istişare ve değerlendirme toplantılarında 31 Mart seçimlerinin sonuçları değerlendirilerek, izlenecek yeni yol haritası belirlenecek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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AKP'de kamp tarihleri belli oldu: Yeni yol haritası belirlenecek mask

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada AKP'nin Türk siyasi kültürüne kazandırdığı önemli müesseselerden biri olan ve artık gelenekselleşen istişare ve değerlendirme toplantılarına iki  yeni halkayı ekleyeceklerini belirtti.

Şahin, şunları kaydetti:

"7-8 Haziran'da Kızılcahamam'da genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle, 1-2 Temmuz'da genel merkez konferans salonunda belediye başkanlarıyla yapılacak istişare ve değerlendirme toplantılarında 31 Mart seçimlerinin sonuçları değerlendirilerek, izlenecek yeni yol haritası belirlenecek."
# yeni, TÜRK

14 May 2024 - 22:02 - Siyaset

Mahreç  Anadolu Ajansı

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