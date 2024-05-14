Adana Demirsporlular Kocaelispor'u destekledi

Sakaryaspor maçında Adana Demirspor taraftarları da tribündeydi. Antalyaspor taraftarı gibi Adana Demirsporlular da 90 dakika boyunca Kocaelispor’u destekledi. Adana Demirsporlu taraftarlar da mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşadılar.