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Öldürülen kuryenin saldırıya uğradığı anlar kameraya takıldı

Balıkesir'de kuryelik yapan üniversite öğrencisinin öldürüldüğü anlar kameraya takıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Öldürülen kuryenin saldırıya uğradığı anlar kameraya takıldı
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Balıkesir'de kuryelik yapan Ata Emre Akman, çalıştığı zincir restorana gelen siparişi adresine teslim ettikten sonra, E.Ö. tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay anına ait görüntüler kameraya takıldı. Evden inen Ata Emre'yi E.Ö.'nün yakasından tuttuğu ve defalarca bıçakladığı ortaya çıktı.

14 May 2024 - 22:23 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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