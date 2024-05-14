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Perakende devi Walmart'tan işten çıkarma kararı

ABD'li perakende devlerinden Walmart işten çıkarmaya gidiyor. Kurum çalışanlarına gönderilen nota göre yüzlerce kişi işten çıkarılacak.

Anadolu Ajansı
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Perakende devi Walmart'tan işten çıkarma kararı mask

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart'ın yüzlerce kurumsal çalışanını işten çıkaracağı bildirildi.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Walmart İnsan Kaynakları Sorumlusu Donna Morris, personele, yapılan değişikliklerin ayrıntılarının açıklandığı bir not gönderdi.

Söz konusu notta Morris, şirketin bazı bölümlerinde yüzlerce kurumsal pozisyonun sayısının azalmasıyla sonuçlanacak değişiklikler yapıldığını aktardı.

Morris, uzaktan çalışanlarla Dallas, Atlanta ve Toronto'daki ofislerde görev yapan çalışanların çoğunun yerlerinin değişmesinin istendiğini belirtti.
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14 May 2024 - 23:04 - Dünya

Mahreç  Anadolu Ajansı

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