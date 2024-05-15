- Yaşam

Hadise'ye sürpriz: 21 yıl önceki hali karşısında gözyaşlarını tutamadı

Ünlü şarkıcı Hadise, Belçika'da düzenlenen bir müzik yarışmasında jüri koltuğuna oturdu. Yıllar önce yarışmacı olarak yer aldığı programın aynı kanalında şimdi jüri üyesi olarak yer alan Hadise'nin geçmişine ait unutulmaz anlar yeniden gün yüzüne çıktı.

Hadise'ye sürpriz: 21 yıl önceki hali karşısında gözyaşlarını tutamadı mask

Ünlü şarkıcı Hadise geçmişine dair halleriyle gündem oldu.

2003 yılında henüz 18 yaşındayken Belçika'da büyük bir popülerlik kazanan Idool yarışmasına katılan Hadise, o dönemde yarışmacı olarak yer aldığı programın yayınlandığı kanalda, Sing Again adlı müzik yarışmasında jüri üyesi olarak görev aldı.

NOSTALJİK ANILAR CANLANDI

Hadise'nin 21 yıl önceki müzikal yolculuğu tekrar izleyiciyle buluştu ve ünlü isme sürpriz bir an yaşatıldı. Yıllar öncesine ait yarışmacı haline dair görüntüler ekrana yansıtıldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Yarışma sonrasında 2005 yılında ilk stüdyo albümü 'Sweat'i çıkaran ve müzik kariyerini Türkiye'de başarıyla sürdüren Hadise, eski görüntüleri karşısında duygusal anlar yaşadı. Bu anlar kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.
# büyük, türkiye, oldu

15 May 2024 - 00:05 - Yaşam

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.452.402 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL