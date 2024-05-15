ORC anketinde AKP'ye büyük şok

14 Mayıs 2023'teki genel seçimlerin üzerinden 1 yıl geçtikten sonra yapılan ankette dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.
Anket sonuçlarına göre, CHP ilk parti olurken, AKP 1,4 puan farkla ikinci durumda.
“SİYASİ DURUM” ARAŞTIRMASI
ORC araştırma şirketi tarafından yapılan "Siyasi Durum" araştırmasından çıkan ilginç sonuçlar kamuoyuyla paylaşıldı.
Araştırma şirketinin seçmene 2 - 12 Mayıs tarihleri arasında sorduğu sorularla yapılan ve 11 bin 600 kişinin katıldığı anket sonuçları şu şekilde:
CHP: Yüzde 32,9 (14 Mayıs 2023'te yüzde 25,80 oy aldı.)
AKP: Yüzde 31,5 (14 Mayıs 2023'te yüzde 36,30 oy aldı.)
MHP: Yüzde 11,5 (14 Mayıs'ta yüzde 10,30 oy aldı.)
DEM Parti: Yüzde 9,2 (Yeşil Sol Parti adıyla önceki seçimde yüzde 9 oy aldı.)
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,7 (Önceki seçimde yüzde 2,90 oy aldı.)
İYİ Parti: Yüzde 4,1 (Önceki seçimde yüzde 9,90 oy aldı.)
Zafer Partisi: Yüzde 2,9 (Önceki seçimde yüzde 2,30 oy aldı.)
Diğer: Yüzde 3,2.
SON 1 YILIN EN BAŞARILI MİLLETVEKİLLERİ
ORC, öte yandan aynı ankette son 1 yılın en başarılı bulunan 15 milletvekilini de açıkladı.
2 - 12 Mayıs tarihleri arasında 11 bin 600 kişiyle CATI yöntemiyle yapılan araştırmaya göre kendi illerinde başarı düzeyi yüzde 35-40'ın üzerinde olan 15 milletvekili şöyle:
Ali Mahir Başarır - Mersin Milletvekili (CHP)
Osman Gökçek - Ankara Milletvekili (AKP)
Mustafa Sarıgül - Erzincan Milletvekili (CHP)
Hüseyin Yayman - Hatay Milletvekili (AKP)
Veli Ağbaba - Malatya Milletvekili (CHP)
Cemal Enginyurt - İstanbul Milletvekili (Demokrat Parti)
Sermet Atay - Antep Milletvekili (MHP)
Kürşad Zorlu - Ankara Milletvekili (İYİ Parti)
Mustafa Varank - Bursa Milletvekili (AKP)
Rıdvan Uz - Çanakkale Milletvekili (İYİ Parti)
Ömer Fethi Gürer - Niğde Milletvekili (CHP)
Özlem Zengin - İstanbul Milletvekili (AKP)
Yücel Bulut - Tokat Milletvekili (MHP)
Gökhan Günaydın - İstanbul Milletvekili (CHP)
Sırrı Sakık - Ağrı Milletvekili (DEM Parti)
Kaynak: cumhuriyet
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Kurt - Osman Gökçek'İ AKP' nin en iyi milletvekili olarak görüyorlarsa, AKP bir daha ki seçime girmese de olur.
Kullar Ali - Şaşılacak durum değil.Önümüzdeki yıl veya yıllarda CHP, Y.REFAH PARTİSİ Yerel yönetimde milleti memnun ederseler AKP'nin daha fazla OY kaybetmelerine sebep olacaklardır.
Eroldemirbek - seçim olsa YRP akp yi geçer. sn. özgür bey, hemen erken seçim iste her gün ülke kaybediyor.
Vatandaş - Beter olsun lar yok olsunlar İmralı'ya yüce divana elin gevuruyla savaşmaya caksın bunlarla savaşacak sın tek kurtuluş bu
Vatandaş - Bu durumda akp %1 oy aliyorsa mhp %1 aliyorsa ben yagmur olsam bu ulkeye yagmam. Sinir yok multeci yabanci doldu satilmadik yer kalmadi toplanan vergi nerelere ne sekilde gidiyor belli degil 1 kopru yapiliyor odenen 7 kopru parasi sehir hastanesi yapiliyor bir yillik kirasina hastane yapiliyor. Kimse ses etmiyor. Millet ekmek alamaz halde arabayi evi gectim yumurta yiyemiyor eti birak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.