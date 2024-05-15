İslam Memiş altın birikimi yapanlara seslendi: Yeni yasaklar geliyor, 81 ilde geçerli olacak

Yakın bir zamanda alınacak olan önemli bir yasak kararı gündemde. Halk TV’nin haberine göre, fiziki altın işlemlerine kota uygulaması getirilerek altın talebinin kontrol altına alınması hedefleniyor. Ancak, bu yeterli olmayacak gibi görünüyor; zira ek kısıtlamaların da yolda olduğu belirtiliyor.

Merkez Bankası, para politikalarını sıkılaştırma yönünde adımların devam edeceğini sıklıkla dile getiriyor. Özellikle yaz aylarında, altın talebini artırabilecek işlemlere yönelik kota uygulaması getirilmişti.

SON 3 HAFTA ALTIN SATIŞLARI YÜKSELDİ

Son 2-3 haftadır altın fiyatlarının düşüş göstermesi, vatandaşları ve şirketleri altın alımına teşvik etti. Bu durum, fiziki altın talebinin artmasına ve kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik beklentilerin oluşmasına neden oldu. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni bir kısıtlama getireceği ve bu durumun kuyumcuları şoke edeceği öngörülüyor.

1 GRAM ALTIN YASAKLANACAK İDDİASI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’in açıklamalarına göre, yakın zamanda gram altın üretiminde kısıtlamaların getirilmesi bekleniyor. Özellikle 22 ayarlık 1 gram altınların üretiminin yasaklanması gündemde.

22 AYARLIK GRAM ALTINLAR DÜZENLEME GELECEK

Memiş, ekonomi yönetiminin 2023 yılında başlattığı kısıtlamaların 2024 yılında da devam edeceğini belirtiyor. 2023’te çeyrek ve yarım altın üretiminin durdurulmasının ardından, bu yıl 22 ayarlık gram altınlarla ilgili yeni düzenlemelerin geleceğini ifade ediyor.

Sektörden aldığı yeni bilgilere göre Memiş, mevcut kararın yanlış olduğunu ve yetkililere bu karardan geri dönülmesi çağrısında bulunuyor.

24 AYAR İÇİN DE BENZER SINIRLAMALAR GELECEK

Memiş, mevcut kararın 22 ayarlık gram altınlar için geçerli olacağını, ilerleyen dönemlerde 24 ayar altınlar için de benzer sınırlamaların getirilebileceğini vurguluyor. Ayrıca, bütçesi kısıtlı vatandaşlar için gram altının iyi bir birikim aracı olduğunu ve devletin bu konuda destek olması gerektiğini söylüyor.