EBRD, Türkiye için 2024 büyüme tahminini düşürdü

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini para ve maliye politikasında gerçekleşen ve öngörülen sıkılaşma nedeniyle yüzde 3'ten yüzde 2,7'ye indirdi.

EBRD tarafından bugün yayımlanan Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda büyümenin 2025 yılında yüzde 3'e yükseleceği öngörüldü.

Türkiye’de ortodoks politikalara dönüşün yatırımcı güvenini artırdığına ve kredi notunda artış getirdiğine işaret eden uzmanlar, “Ancak yüksek enflasyon, Avrupa’da daha yavaş büyüme, bölgede jeopolitik gerginliğin artması ve yüksek kısa vadeli dış finansman ihtiyaçları ışığında daha sıkı küresel finansman koşulları şeklinde aşağı yönlü riskler devam ediyor” yorumunu yaptı.