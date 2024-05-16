AHŞAP KERESTE VE KERESTE ÜRÜNLERİ ALIMI İŞİ

DARICA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ



Ahşap Kereste ve Kereste Ürünleri Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/641811

1-İdarenin a) Adı : DARICA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topel Cad. No:9 Kat:3 (Adnan Menderes Kültür Merkezi Ek Hizmet Binası) 41700 DARICA/KOCAELİ c) Telefon ve faks numarası : 4447441 - 2627452900 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Ahşap Kereste ve Kereste Ürünleri Alımı İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : 15 kalem Ahşap Kereste ve Kereste Ürünleri Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yüklenici, ihale konusu malzemeleri sözleşme süresi içerisinde 30 takvim günü) idarenin ihtiyacına göre istenilen zaman ve miktarda peyderpey şeklinde Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğün deposuna teslimini yapacaktır. Adres; Nenehatun Mah. Akçadağ Sok. No: 3 41700 - Darıca / KOCAELİ ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici, ihale konusu malzemeyi sözleşme süresi içerisinde (30 takvim günü) tek parti şeklinde Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğün deposuna teslimini yapacaktır. Ancak idare sözleşme süresinin bitmesini beklemeden de ihale konusu malzemeyi teslim etmesini isteyebilir. Yüklenicide uymakla yükümlüdür. Aksi durumda sözleşmede geçen cezayi müeyyide uygulanır. Adres; Nenehatun Mah. Akçadağ Sok. No: 3 41700 - Darıca / KOCAELİ d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.05.2024 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No:9 Kat:3 İhale Toplantı Salonu Adnan Menderes Kültür Merkezi Darıca/KOCAELİ



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: 210x170 - 3MM AKÇAAĞAÇ ARKALIK

210x170 - 3MM KİRAZ ARKALIK

210x170 - 3MM PARLAK BEYAZ ARKALIK

300x10x2,5CM SİLİNMİŞ KERESTE (EMPRENYELİ)

300x10x5CM SİLİNMİŞ KERESTE (EMPRENYELİ)

300x15x5CM SİLİNMİŞ KERESTE (EMPRENYELİ)

366X183X1,8CM MDF LAM - AKÇAAĞAÇ

366X183X1,8CM MDF LAM - KİRAZ

366X183X1,8CM MDF LAM - PARLAK BEYAZ

400x10x10CM SİLİNMİŞ KERESTE (EMPRENYELİ

400x10x2,5CM SİLİNMİŞ KERESTE (EMPRENYELİ)

400x10x5CM SİLİNMİŞ KERESTE (EMPRENYELİ)

Katalog

PVS 040 - AKÇAAĞAÇ

PVS 040 - KİRAZ

PVS 040 - PARLAK BEYAZ



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.