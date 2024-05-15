Başkan Hürriyet’in yerine Cengiz Özcan vekalet edecek

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Dünya Folklör Birliği IGF’nin Gold Star Ödül törenine katılmak için 15-16-17 Mayıs tarihlerinde Fransa’da olacak. Bu süreçte belediye hizmetlerinin aksamaması adına Başkan Hürriyet’in yerine İzmit Belediye Meclis Başkan Vekili Cengiz Özcan vekalet edecek.
IGF’YE ÜYE OLAN BELEDİYE BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞECEK
Başkan Hürriyet, 72 ülkenin üye olduğu Dünya Folklör Birliği IGF’nin Fransa Marsilya’da gerçekleşecek Gold Star Ödül törenine katılacak. Başkan Hürriyet, ödül töreninin yanı sıra IGF’ye üye olan 3 belediye başkanıyla görüşme gerçekleştirecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.