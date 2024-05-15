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Başkan Hürriyet’in yerine Cengiz Özcan vekalet edecek

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in IGF Gold Star ödül törenine katılması sebebiyle Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü İzmit Belediye Başkanlığına, Meclis Başkan Vekili Cengiz Özcan vekalet edecek

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Başkan Hürriyet’in yerine Cengiz Özcan vekalet edecek mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Dünya Folklör Birliği IGF’nin Gold Star Ödül törenine katılmak için 15-16-17 Mayıs tarihlerinde Fransa’da olacak. Bu süreçte belediye hizmetlerinin aksamaması adına Başkan Hürriyet’in yerine İzmit Belediye Meclis Başkan Vekili Cengiz Özcan vekalet edecek. 

IGF’YE ÜYE OLAN BELEDİYE BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞECEK

Başkan Hürriyet, 72 ülkenin üye olduğu Dünya Folklör Birliği IGF’nin Fransa Marsilya’da gerçekleşecek Gold Star Ödül törenine katılacak. Başkan Hürriyet, ödül töreninin yanı sıra IGF’ye üye olan 3 belediye başkanıyla görüşme gerçekleştirecek.
# Meclis

15 May 2024 - 09:40 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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