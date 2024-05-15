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Kadın kooperatifleri Sanatsal İleri  Dönüşüm Atölyesi Projesinde bir araya geldi

Sürdürülebilir Sanat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Farkındalık Florası: Kadınların Sanatsal İleri Dönüşüm Atölyesi” Projesini tanıtmak üzere İzmit Belediyesinde bir araya geldi

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Kadın kooperatifleri Sanatsal İleri  Dönüşüm Atölyesi Projesinde bir araya geldi mask
Kadın kooperatifleri Sanatsal İleri  Dönüşüm Atölyesi Projesinde bir araya geldi
Kadın kooperatifleri Sanatsal İleri  Dönüşüm Atölyesi Projesinde bir araya geldi
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Proje Tanıtım ve Kadın Kooperatifleriyle Tanışma Toplantısı’na İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu, 29 Ekim Kadınları Derneği Kurucu Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu, Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifi Başkanı Naciye Özdemir, Proje Yürütücüsü Dr. Nermin Kılıç Akoğlan kadın kooperatifleri ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Toplantıda, Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifi tanıtılırken projenin hedefleri, planlanan etkinlikler, topluma sağlayacağı katkılar ve beklentiler hakkında bilgi verildi. 

BİLGİLENDİRİCİ SUNUMLAR YAPILDI

Projeye destek veren iştirakçilerden; İzmit Belediyesi ve 29 Ekim Kadınları Derneği katılımcılara projeye dair önemli bilgiler sundu. Toplantıda sunum yapan Doç. Dr. Mücahit Bektaş inovasyon ve kooperatifçiliği ileriye taşıyacak yenilikler, Dr. Öğr. Üyesi Burak Koçak ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kooperatifler Kanunu hakkında katılımcılara bilgi verdi.
# TÜRK, Ticaret, İzmit belediyesi

15 May 2024 - 09:42 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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