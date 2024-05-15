Kadın kooperatifleri Sanatsal İleri  Dönüşüm Atölyesi Projesinde bir araya geldi

Proje Tanıtım ve Kadın Kooperatifleriyle Tanışma Toplantısı’na İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu, 29 Ekim Kadınları Derneği Kurucu Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu, Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifi Başkanı Naciye Özdemir, Proje Yürütücüsü Dr. Nermin Kılıç Akoğlan kadın kooperatifleri ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Toplantıda, Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifi tanıtılırken projenin hedefleri, planlanan etkinlikler, topluma sağlayacağı katkılar ve beklentiler hakkında bilgi verildi.
BİLGİLENDİRİCİ SUNUMLAR YAPILDI
Projeye destek veren iştirakçilerden; İzmit Belediyesi ve 29 Ekim Kadınları Derneği katılımcılara projeye dair önemli bilgiler sundu. Toplantıda sunum yapan Doç. Dr. Mücahit Bektaş inovasyon ve kooperatifçiliği ileriye taşıyacak yenilikler, Dr. Öğr. Üyesi Burak Koçak ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kooperatifler Kanunu hakkında katılımcılara bilgi verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.