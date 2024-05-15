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Eşini evde başka bir erkekle yakaladı, boru anahtarıyla dehşeti yaşattı

Kırıkkale'de H.Ç., evde birlikte yakaladığı İ.E.'yi bıçakla, eşi F.Ç.'yi ise boru anahtarıyla yaraladı. Öfkeli koca gözaltına alınırken, eşinin durumunun iyi, İ.E.'nin ise ağır olduğu öğrenildi

Demirören Haber Ajansı
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Eşini evde başka bir erkekle yakaladı, boru anahtarıyla dehşeti yaşattı mask

Olay, akşam saatlerinde Çalılıöz Mahallesi, Ahmet Ayık Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, eve gelen H.Ç., eşi F.Ç. ile İ.E.'yi birlikte yakaladı.H.Ç. eline geçirdiği bıçakla İ.E.'yi, boru anahtarıyla da eşi F.Ç.’yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, kadının durumunun iyi, İ.E.’nin ise ağır olduğu öğrenildi.Gözaltına alınan kocanın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
# sağlık, polis

15 May 2024 - 09:50 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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