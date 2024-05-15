Kocaeli'de iki ilçeye daha Aile Sağlık Merkezi geliyor

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, İzmit Yahyakaptan’da adeta poliklinik büyüklüğünde olan yaklaşık 4 dönümlük bir alana yeni bir ASM yapmak için ihaleye çıkmıştı. İşte bu ihalenin ardından Derince, Gebze ve Dilovası olmak üzere üç ilçe için daha ihaleye çıkan Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, 2 ilçe için daha ihaleye çıkıyor.
KÖRFEZ 22 MAYIS'TA
Buna göre, Körfez'de 765 metrekarelik bir alana inşa edilecek olan ve 9 aile hekiminin çalışacağı Kocaeli Körfez Kuzey ASM’nin ihalesi, 22 Mayıs Çarşamba günü saat 11:00’da, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Biriminde gerçekleştirilecek.
KARAMÜRSEL 29 MAYIS'TA
Karamürsel'de ise 634 metrekarelik bir alana inşa edilecek olan 6 hekimli aile sağlık merkezi ve 12 ASHİ Hizmet Binasının yapım ihalesi ise 20 Mayıs Pazartesi günü saat 11:00’da Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Biriminde gerçekleştirilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.