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Kocaeli'de iki ilçeye daha Aile Sağlık Merkezi geliyor

Geçtiğimiz mart ayında İzmit dahil 4 ilçe ilçeye Aile Sağlığı Merkezi yapmak için ihaleye çıkan İl Sağlık Müdürlüğü, 2 ilçeye daha ASM yapmak için ihaleye çıkıyor

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli'de iki ilçeye daha Aile Sağlık Merkezi geliyor mask

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, İzmit Yahyakaptan’da adeta poliklinik büyüklüğünde olan yaklaşık 4 dönümlük bir alana yeni bir ASM yapmak için ihaleye çıkmıştı. İşte bu ihalenin ardından Derince, Gebze ve Dilovası olmak üzere üç ilçe için daha ihaleye çıkan Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, 2 ilçe için daha ihaleye çıkıyor.

KÖRFEZ 22 MAYIS'TA

Buna göre, Körfez'de 765 metrekarelik bir alana inşa edilecek olan ve 9 aile hekiminin çalışacağı Kocaeli Körfez Kuzey ASM’nin ihalesi, 22 Mayıs Çarşamba günü saat 11:00’da, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Biriminde gerçekleştirilecek.

KARAMÜRSEL 29 MAYIS'TA

Karamürsel'de ise 634 metrekarelik bir alana inşa edilecek olan 6 hekimli aile sağlık merkezi ve 12 ASHİ Hizmet Binasının yapım ihalesi ise 20 Mayıs Pazartesi günü saat 11:00’da Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Biriminde gerçekleştirilecek.
# Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi, sağlık, yeni, hizmet, ilçe

15 May 2024 - 09:54 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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