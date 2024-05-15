Kocaeli'de iki ilçeye daha Aile Sağlık Merkezi geliyor

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, İzmit Yahyakaptan’da adeta poliklinik büyüklüğünde olan yaklaşık 4 dönümlük bir alana yeni bir ASM yapmak için ihaleye çıkmıştı. İşte bu ihalenin ardından Derince, Gebze ve Dilovası olmak üzere üç ilçe için daha ihaleye çıkan Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, 2 ilçe için daha ihaleye çıkıyor.

KÖRFEZ 22 MAYIS'TA

Buna göre, Körfez'de 765 metrekarelik bir alana inşa edilecek olan ve 9 aile hekiminin çalışacağı Kocaeli Körfez Kuzey ASM’nin ihalesi, 22 Mayıs Çarşamba günü saat 11:00’da, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Biriminde gerçekleştirilecek.

KARAMÜRSEL 29 MAYIS'TA

Karamürsel'de ise 634 metrekarelik bir alana inşa edilecek olan 6 hekimli aile sağlık merkezi ve 12 ASHİ Hizmet Binasının yapım ihalesi ise 20 Mayıs Pazartesi günü saat 11:00’da Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Biriminde gerçekleştirilecek.