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Okul müdürü kalbine yenildi

Gölcük Piyalepaşa İlkokulu Müdürü Muhammed Nur Yazıcı geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

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Okul müdürü kalbine yenildi mask

Gölcük Piyalepaşa İlkokulu müdürü Muhammed Nur yazıcı, bu sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi memleketi Bursa’da defnedilecek.

15 May 2024 - 10:16 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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