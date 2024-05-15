Gergerlioğlu, “TÜRKPA üyesi ülkeler, işgücü göçü yapanlara adil çalışma ortamı sağlamak için iş birliği içerisinde olmalı”

TÜRKPA üyelerine hitap eden Gergerlioğlu, “Ülkemize ve Meclisimize hoş geldiniz. Ev sahibi ülke olarak sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Komisyon toplantımızın TÜRKPA üyesi ülkelere ve bölgemize yararlı olmasını diliyorum. Sözlerime başlamadan evvel; yakın zamanda Kazakistan’da gerçeklemiş olan sel felaketini üzüntüyle takip etmiş bulunmaktayım. Bu zor zamanlarda selin yol açtığı zararların ve kayıpların acısını yürekten hissediyoruz. Tüm Kazakistan halkına içten geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bu zor günleri birlikte aşacağımızdan oldukça eminim ve herkesin sağlık, güvenlik ve huzur içinde olmasını diliyorum.

Bütün insanlar, doğduğu ülkenin koşullarından eşit faydalanmalıdır

Komisyonun gündemindeki işgücü göçü konusunun yalnızca bireylerin ülkeler arasında hareket etmesiyle sınırlı kalamayacağını belirten Gergerlioğlu, “Aynı zamanda insanlığın ortak geleceğini de şekillendiren bir faktör olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle, adil işgücü göçü, sadece ekonomik değil; aynı zamanda insanlık onuruna saygı duyan, adaleti ve eşitliği sağlayan bir dünya vizyonunun bir parçasıdır. Bütün insanlar, doğduğu ülkenin koşullarından bağımsız olarak yer ve zaman fark etmeksizin eşit fırsatlara sahip olmalıdır. Kimse, yaşadığı yerin sınırları içinde hapsedilmemeli ve daha iyi bir gelecek arayışında engellenmemelidir. İşgücü göçü, bu eşitlik ilkesinin gerçekleştirilmesinde bir araç olmalı, her bir insanın haklarını ve değerini korumayı amaçlamalıdır.” ifadelerini kullandı.

İşgücü göçü yapanlara adil çalışma koşulları sağlanmalıdır

Adil işgücü göçünün işçilerin haklarının korunması ve adil çalışma koşullarının sağlanması gerektiğini söyleyen Gergerlioğlu, Göç edenlerin, yeni ülkelerinde insanca çalışma koşullarına erişimi olmalı ve sömürüye maruz kalmamalıdır. Ayrıca, göç edenlerin sosyal hakları, sağlık hizmetleri ve eğitim gibi temel ihtiyaçları karşılanmalıdır. Bu, göç edenlerin insan onuruna yakışır bir yaşam sürmelerini sağlar. Bu onurlu, adil yaşamı sağlayacak ve koruma altına alacak olan yasal düzenlemelerin kendisidir. Irk, cinsiyet, din, dil ve etnik kökene bakılmaksızın eşit muameleyi ve fırsat eşitliğini önceliklendiren yasal düzenlemelerin yürürlüğe geçmesiyle birlikte işverenlerin yasal sorumluluklarını da belirten çerçevenin oluşumu parlamentoların sorumluluğundadır. Parlamento üyesi olarak bizler bu sorumluluğu yerine getirmek zorundayız ve yerine getirirken olabildiğince adil, eşit ve şeffaf bir bakış açısıyla hareket etmeliyiz ki ideal olana ulaşabilelim.” ifadelerine yer verdi.

Adil İşgücü göçü TÜRKPA ile sınırlı kalmamalı

Adil işgücü göçünün uluslararası bir dayanışmanın, ülkeler arası iş birliği ve anlayışın temelini oluşturduğunu aktaran Gergerlioğlu, “Bu sayede hem ülkeler bireysel ve bölgesel ekonomik kalkınma yolunda adım atar hem de evrensel ölçekte yeni normlar, düzenlemeler ve uygulamalar oluşturur. Bu yeni normlar, düzenlemeler ve uygulamalar ise devletler arası ilişkilerde önemli bir yasal zemin oluşturacak, daha anlayışa temelli bir bakış açısı getirecek ve bu da bizim gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük miras olacaktır. TÜRKPA üyesi ülkelerin bu hususta daha yakın bir iş birliği içinde olmasını önemli görüyorum çünkü tecrübe ve bilgi aktarımı yalnızca yasal düzenlemelerde ilerlememizi sağlamayacak, aynı zamanda kültürel etkileşimi de en üst seviyeye çıkaracaktır, bizi birbirimize daha da yakınlaştıracaktır. Bu doğrultuda komisyon toplantısının önemli bir adıma imza atacağı konusunda şüphem yok. Fakat bu meselenin TÜRKPA ile sınırlı kalmaması, daha geniş coğrafyalara yayılması ve oralarda da adil işgücü göçüne dair yenilikçi girişimlerin gerçekleşmesine vesile olması lazım.” dedi.

Emeğin sömürülmediği, eşitliğin ve adil rekabetin olduğu bir ortam oluşturulmalı

Böylelikle bir domino etkisi oluşturabileceğini söyleyen Gergerlioğlu, “Bu sayede daha hakkaniyetli, hiç kimsenin dışlanmadığı, emeğin sömürülmediği, eşitliğin ve adil rekabetin hâkim olduğu bir ortam yaratmak hiç de uzak olmayacaktır. Bütün bunların neticesinde gelecek nesillere daha refah ve ferah bir dünya bırakabileceğiz. Komisyon gündeminde bulunan model kanunların, raporun ve tavsiye kararların hazırlanmasında emeği geçen parlamento ve sekretarya çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kulandı.