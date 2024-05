Bakan Ali Yerlikaya sessizliğini bozdu: 'FETÖVARİ gizli tanık taktikleri...'

Emekli - Boş yapmayın adil olmadıgınızı biliyoruz.fetonun üzeri örtülen siyasi ayagını bir açılsın bakalım bütün siyasetçiler tek tek incelensin.bank Asya'da hesabı olanlar ve mor beyinin Google playe yüklediği kıble bulma programı indirenleri yakala terörist de mallarına el koy cezaevine at inanalım bana masal anlatma hikayeciye ihtiyacımız yok.kimlere nelerden ne yaptınız ama iş kendinize gelince at izi it izi oldu.