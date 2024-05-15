Kusura bakma Çorum artık yenilgilere tokum

Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak maçta, temsilcimiz kazanması halinde, Bodrum FK - Boluspor maçının kazananı ile oynayacak. Bu maç ise Çorum-Kocaeli maçından önce 17.00’de başlayacak ve Bodrum’da oynanacak. Beraberlik halinde maç uzatmalara ve penaltılara gidecek.

SAAT 20.00’DA BAŞLAYACAK, TRT VE BEİNSPORTMAX-1 NAKLEN YAYINLAYACAK

Kocaelispor yarın, Trendyol 1. Lig Play - Off 1. turunda Çorum FK ile tek maç eliminasyon sistemine göre karşılaşacak. Kritik karşılaşma Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak. Normal sezonun son maçında, İzmit’te 2-0’lık Sakaryaspor mağlubiyetinin etkilerini üzerinden atan temsilcimiz, pazar gününden itibaren, Gürsel’in yerine geri dönen efsane Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam önderliğinde sıkı şekilde çalıştı. Takım galibiyete hazır. Kritik maça 750 Kocaelisporlu taraftar ve bir basın ordusu gidecek.

KARDEŞ ÇORUM İLE 15. RANDEVU

Yeşil – Siyahlılar, Çorum FK ile 15. kez karşılaşacak. 15 yıl sonra Süper Lig’e çok yaklaşan temsilcimiz “ya hep, ya hiç” mantığıyla sahaya çıkıyor. Kocaelispor, Çorum FK ile oynanan 14 maçta rakibine üstünlük kurmayı başardı. Yeşil - Siyahlılar, 14 maçta 8 galibiyet alırken, Çorum FK ise 3 galibiyetle yetindi. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Kocaelispor, bu sezon İzmit’te oynanan ilk maçı 2-1 kazanırken, ikinci maçta ise 1-1 berabere kaldı.

KAZANAN İKİNCİ TURDA

Bu maçı kazanan, 20-24 Mayıs’ta çift maç eliminasyon sistemine göre Bodrum FK - Boluspor maçını kazanan takım ile karşılaşacak. Şehir halkı, galibiyeti ve 15 yıl aranın ardından Süper Lig’i çok istiyor. Sakaryaspor maçında tribünleri dolduran 30 binden fazla taraftar, bu isteğini takıma net olarak gösterdi. Takım ve teknik heyet de bu isteğin bir hayli farkında. Ertuğrul Sağlam’ın artı motivasyonu ise açıkça görülüyor.

MAÇIN KÜNYESİ

ÇORUM FK - KOCAELİSPOR

STAT: Çorum Şehir Stadı

SAAT: 20.00

HAKEMLER: (gazetemiz baskıya girerken henüz açıklanmadı)

YAYIN: TRT Spor, Bein Sports 2, https://www.kocaeligazetesi.com.tr ( Canlı anlatım )

MUHTEMEL ONBİRLER:

AHLATÇI ÇORUMSPOR FK

Çağlar Akbaba

Hakan Bilgiç

Veaceslav Posmac

Naby Oulare

Onur Ulaş

Oğuz Güçtekin

Kubilay Sönmez

Tunahan Çiçek

Avramovski

Berk Yıldız

Peter Gigic

KOCAELİSPOR:

Gökhan Değirmenci

Yusuf Abdioğlu

Emir Ortakaya

Atila Turan

Mehmet Yılmaz

Cihat Çelik

Joseph Vukovic

Reis Amaral

Daniel Candeias

Giorgi Beridze

Ramil Şeydayev