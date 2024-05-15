Kusura bakma Çorum artık yenilgilere tokum

Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak maçta, temsilcimiz kazanması halinde, Bodrum FK - Boluspor maçının kazananı ile oynayacak. Bu maç ise Çorum-Kocaeli maçından önce 17.00’de başlayacak ve Bodrum’da oynanacak. Beraberlik halinde maç uzatmalara ve penaltılara gidecek.
SAAT 20.00’DA BAŞLAYACAK, TRT VE BEİNSPORTMAX-1 NAKLEN YAYINLAYACAK
Kocaelispor yarın, Trendyol 1. Lig Play - Off 1. turunda Çorum FK ile tek maç eliminasyon sistemine göre karşılaşacak. Kritik karşılaşma Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak. Normal sezonun son maçında, İzmit’te 2-0’lık Sakaryaspor mağlubiyetinin etkilerini üzerinden atan temsilcimiz, pazar gününden itibaren, Gürsel’in yerine geri dönen efsane Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam önderliğinde sıkı şekilde çalıştı. Takım galibiyete hazır. Kritik maça 750 Kocaelisporlu taraftar ve bir basın ordusu gidecek.
KARDEŞ ÇORUM İLE 15. RANDEVU
Yeşil – Siyahlılar, Çorum FK ile 15. kez karşılaşacak. 15 yıl sonra Süper Lig’e çok yaklaşan temsilcimiz “ya hep, ya hiç” mantığıyla sahaya çıkıyor. Kocaelispor, Çorum FK ile oynanan 14 maçta rakibine üstünlük kurmayı başardı. Yeşil - Siyahlılar, 14 maçta 8 galibiyet alırken, Çorum FK ise 3 galibiyetle yetindi. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Kocaelispor, bu sezon İzmit’te oynanan ilk maçı 2-1 kazanırken, ikinci maçta ise 1-1 berabere kaldı.
KAZANAN İKİNCİ TURDA
Bu maçı kazanan, 20-24 Mayıs’ta çift maç eliminasyon sistemine göre Bodrum FK - Boluspor maçını kazanan takım ile karşılaşacak. Şehir halkı, galibiyeti ve 15 yıl aranın ardından Süper Lig’i çok istiyor. Sakaryaspor maçında tribünleri dolduran 30 binden fazla taraftar, bu isteğini takıma net olarak gösterdi. Takım ve teknik heyet de bu isteğin bir hayli farkında. Ertuğrul Sağlam’ın artı motivasyonu ise açıkça görülüyor.
MAÇIN KÜNYESİ
ÇORUM FK - KOCAELİSPOR
STAT: Çorum Şehir Stadı
SAAT: 20.00
HAKEMLER: (gazetemiz baskıya girerken henüz açıklanmadı)
YAYIN: TRT Spor, Bein Sports 2, https://www.kocaeligazetesi.com.tr ( Canlı anlatım )
MUHTEMEL ONBİRLER:
AHLATÇI ÇORUMSPOR FK
Çağlar Akbaba
Hakan Bilgiç
Veaceslav Posmac
Naby Oulare
Onur Ulaş
Oğuz Güçtekin
Kubilay Sönmez
Tunahan Çiçek
Avramovski
Berk Yıldız
Peter Gigic
KOCAELİSPOR:
Gökhan Değirmenci
Yusuf Abdioğlu
Emir Ortakaya
Atila Turan
Mehmet Yılmaz
Cihat Çelik
Joseph Vukovic
Reis Amaral
Daniel Candeias
Giorgi Beridze
Ramil Şeydayev
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.