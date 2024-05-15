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Derince meclisinde tek gündem maddesi görüşüldü

Derince Belediye Meclisi’nin Mayıs Ayı Olağan Toplantısı 2. Birleşimi’nde görüşülen tek gündem maddesi karara bağlandı.

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Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe’nin başkanlığında gerçekleşen Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşimi’nin gündeminde bir madde yer aldı. Meclis toplantısının gündeminde yer alan Plan Bütçe Komiyonu’ndan gelen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı oy birliği ile kabul edildi.Tek gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı Derince Belediye Meclisi’nin bir sonraki toplantı tarihinin 4 Haziran Salı günü yapılması kararlaştırıldı.
# Meclis, sertif gökçe

15 May 2024 - 10:55 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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