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5 araçlı zincirleme kaza

Yalova’da aynı istikamette giden 5 aracın peş peşe birbirine çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı
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5 araçlı zincirleme kaza mask
5 araçlı zincirleme kaza
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Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Çiftlikköy ilçesi mevkiinde Kocaeli istikametinde giden 5 araç önlerindeki taşıtların ani fren yapması nedeniyle birbirine girdi. 3 hafif ticari, minibüs ve otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan olmadı, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
# kaza

15 May 2024 - 11:03 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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