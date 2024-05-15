5 araçlı zincirleme kaza

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Çiftlikköy ilçesi mevkiinde Kocaeli istikametinde giden 5 araç önlerindeki taşıtların ani fren yapması nedeniyle birbirine girdi. 3 hafif ticari, minibüs ve otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan olmadı, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.