Oğuz Ceylan Çorum’ maçında olmayacak

OYUNDAN SEKEREK ÇIKMIŞTI
Çorum FK - Kocaelispor maçı öncesinde Oğuz Ceylan’dan sakatlık haberi geldi. Ceylan, Sakaryaspor ile oynana maçta sakatlanmış ve oyundan sekerek çıkmıştı. Oğuz Ceylan’ın sağ arka adalesinde zorlanmaya bağlı ödem olduğu öğrenildi. Oyuncuyu riske atmamak için maç kadrosundan çıkarıldı. Yarın oynanacak olan Çorum FK maçında Mehmet Yılmaz görev alacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.