Oğuz Ceylan Çorum’ maçında olmayacak

OYUNDAN SEKEREK ÇIKMIŞTI

Çorum FK - Kocaelispor maçı öncesinde Oğuz Ceylan’dan sakatlık haberi geldi. Ceylan, Sakaryaspor ile oynana maçta sakatlanmış ve oyundan sekerek çıkmıştı. Oğuz Ceylan’ın sağ arka adalesinde zorlanmaya bağlı ödem olduğu öğrenildi. Oyuncuyu riske atmamak için maç kadrosundan çıkarıldı. Yarın oynanacak olan Çorum FK maçında Mehmet Yılmaz görev alacak.