- Spor

Oğuz Ceylan Çorum’ maçında olmayacak

Kocaelispor yarın Çorum FK ile mücadele edecek. Temsilcimiz maça tek eksikle çıkacak. Deneyimli futbolcu Oğuz Ceylan sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Oğuz Ceylan Çorum’ maçında olmayacak mask

OYUNDAN SEKEREK ÇIKMIŞTI

Çorum FK - Kocaelispor maçı öncesinde Oğuz Ceylan’dan sakatlık haberi geldi. Ceylan, Sakaryaspor ile oynana maçta sakatlanmış ve oyundan sekerek çıkmıştı. Oğuz Ceylan’ın sağ arka adalesinde zorlanmaya bağlı ödem olduğu öğrenildi. Oyuncuyu riske atmamak için maç kadrosundan çıkarıldı. Yarın oynanacak olan Çorum FK maçında Mehmet Yılmaz görev alacak.
# Kocaelispor, Sakaryaspor

15 May 2024 - 11:11 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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