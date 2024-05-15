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Kocaeli’deki otomotiv firması çok sayıda personel alacak

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde faaliyet gösteren otomotiv işletmelerinden biri olan SAS Otosistem, çok sayıda personel alımı yapacak.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli’deki otomotiv firması çok sayıda personel alacak mask

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Ford fabrikasında faaliyet gösteren SAS Otosistem Teknik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi; şirket bünyesinde çalıştırmak üzere 76 personel istihdam edecek. SAS Otosistem, 25 Kalite Kontrolcü, 25 Beden işçisi, 25 Lojistik elemanı ve 1 Forklift Operatörü olmak üzere toplamda 76 personel istihdamı gerçekleştirecek. SAS Otosistem’de çalışmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.
# Ticaret

15 May 2024 - 11:28 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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