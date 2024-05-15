Kocaeli’deki otomotiv firması çok sayıda personel alacak

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Ford fabrikasında faaliyet gösteren SAS Otosistem Teknik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi; şirket bünyesinde çalıştırmak üzere 76 personel istihdam edecek. SAS Otosistem, 25 Kalite Kontrolcü, 25 Beden işçisi, 25 Lojistik elemanı ve 1 Forklift Operatörü olmak üzere toplamda 76 personel istihdamı gerçekleştirecek. SAS Otosistem’de çalışmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.