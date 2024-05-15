Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Ford fabrikasında faaliyet gösteren SAS Otosistem Teknik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi; şirket bünyesinde çalıştırmak üzere 76 personel istihdam edecek. SAS Otosistem, 25 Kalite Kontrolcü, 25 Beden işçisi, 25 Lojistik elemanı ve 1 Forklift Operatörü olmak üzere toplamda 76 personel istihdamı gerçekleştirecek. SAS Otosistem’de çalışmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.
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Kocaeli’deki otomotiv firması çok sayıda personel alacak
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde faaliyet gösteren otomotiv işletmelerinden biri olan SAS Otosistem, çok sayıda personel alımı yapacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.