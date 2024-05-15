Din Hizmetleri Uzmanı hayatını kaybetti

İstanbul Fatih İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Mehmet Ali Fındık özel bir hastanede geçirdiği burun ameliyatı sonrası yoğun bakıma kaldırıldı. Ameliyat sonrası akciğerine pıhtı atan Fındık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aslen Gölcüklü olan İstanbul Fatih ilçesinde ikamet eden 2 çocuk babası Mehmet Ali Fındık’ın cenazesi bugün Gölcük Kavaklı Sanayi Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hisareyn Mezarlığı’nda toprağa verilecek.