15 May 2024 - 11:44- Asayiş G:

Din Hizmetleri Uzmanı hayatını kaybetti

Gölcüklü Din Hizmetleri Uzmanı Mehmet Ali Fındık (41) burun ameliyatının ardından kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında akciğerine pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti.

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Din Hizmetleri Uzmanı hayatını kaybetti mask

İstanbul Fatih İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Mehmet Ali Fındık özel bir hastanede geçirdiği burun ameliyatı sonrası yoğun bakıma kaldırıldı. Ameliyat sonrası akciğerine pıhtı atan Fındık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aslen Gölcüklü olan İstanbul Fatih ilçesinde ikamet eden 2 çocuk babası Mehmet Ali Fındık’ın cenazesi bugün Gölcük Kavaklı Sanayi Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hisareyn Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
# 2024, ilçe, çocuk

15 May 2024 - 11:44 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

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M. Karali - Allah kardeşimize rahmet eylesin. Cenaze izmit değil gölcük sanayi camisinden kaldırılacak. Sayın editör, lütfen haberdeki yanlış bilgiyi düzeltelim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 12:06

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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