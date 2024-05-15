18 yaşında hayatını kaybetti

İzmit Sanayi Mahallesinde ikamet eden 18 yaşındaki Yusuf Taha Ersin vefat etti. Edinilen bilgilere göre böbrek rahatsızlığı olduğu öğrenilen Yusuf Taha Ersin, böbrekleri iflas ettikten sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yusuf Taha Ersin, bugün Eyüp Sultan Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kullar Merkez Mezarlığında toprağa verilecek.