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Garanti BBVA satılıyor mu? KAP'a açıklama yapıldı

Garanti BBVA, bazı medya kuruluşlarında "BBVA'nın iştiraki Garanti BBVA'yı satacağı" yönünde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Anadolu Ajansı
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Garanti BBVA satılıyor mu? KAP'a açıklama yapıldı mask

Garanti BBVA'dan bankanın satılacağı haberlerine ilişkin açıklama geldi.

Bankadan Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, BBVA'nın Banco Sabadell'i devralmak üzere sunduğu teklifin tamamının BBVA hisseleriyle finanse edilecek şekilde planlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Teklifi finanse etmek için Garanti BBVA'daki hisselerin satılacağına dair çıkan haberlerin tamamı asılsız olup, hiçbir temele dayanmamaktadır. BBVA'nın Garanti BBVA'ya olan güveni ve bağlılığı tamdır" ifadelerine yer verildi.

15 May 2024 - 11:56 - Yaşam

Mahreç  Anadolu Ajansı

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