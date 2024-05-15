Çiftçiler, GTÜ’de bilimsel tarımla buluştular

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) verdiği kaliteli eğitim ve sunduğu modern araştırma kabiliyeti ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu her sektörde çözüm ortağı olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü’de Gebze Ziraat Odası'na kayıtlı üreticileri ağırlandı. GTÜ Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü öğretim üyesi ve Kariyer Geliştirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Türkmen'in ve Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen'in destekleriyle yapılan etkinliğe, Gebze'nin farklı mahallelerinde üretim yapan yaklaşık 30 çiftçi katıldı.

Üreticileri Biyoteknoloji Enstitüsü Cam Ar-Ge Serası’nda karşılayan GTÜ Biyoteknoloji Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Barış Kutman, enstitünün Bitki Biyoteknolojisi grubunda araştırmalarını sürdüren tüm öğretim elemanları ve lisansüstü öğrenciler ile birlikte, üç saat kadar süren yoğun program boyunca bir yandan üreticilerin sorunlarını dinlerken, diğer yandan üreticilere sürdürülebilir tarımın ve tarıma bilimsel yaklaşımın öneminden bahsetti.

Sera gezisi ve tanıtımı ile başlayan tur, sera laboratuvarlarının ve GTÜ-Plant Factory Dikey Tarım Ar-Ge Tesisi’nin gezilmesi ile devam etti. Örtü altı tarımın, topraksız tarımın ve dikey tarımın tarım-gıda zincirinin tüm paydaşlarına sağlayabileceği katkılar değerlendirildi. Daha sonra GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü'nde devam eden söyleşide, bilinçli gübreleme, bilinçli zirai mücadele, toprak ve yaprakta mineral analizlerinin önemi gibi konular tartışıldı. Gebze Teknik Üniversitesi'nin bölgedeki üreticilere verebileceği eğitimler ve danışmanlık hizmetleri ile ilgili bilgi paylaşıldı. Sosyal fayda odaklı olarak üniversite ile üreticiler arasındaki etkileşimin artarak sürmesi için yapılabileceklerin de ele alındığı program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.