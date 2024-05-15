8 Haziran Cumartesi-9 Haziran Pazar günlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ile Akse Kitap Kahve, 23 gün boyunca Çayırova'da sınava hazırlanan gençlerin, hayalleri olan bölümleri kazanabilmeleri için 7 gün 24 saat boyunca tüm imkanlarıyla hizmet verecek. Konu hakkında Çayırova Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, "Sessiz ve ferah ortam bizden, sınavı kazanmak gençlerimizden. Prof. Dr. Necmettin Erbakan İlçe Halk Kütüphanemiz ile Akse İlçe Halk Kütüphanemiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı hazırlık süreci boyunca 7/24 açık olacaktır" ifadeleri kullanıldı.
- Yaşam
Kitap kahveler YKS'ye kadar 7/24 açık
Çayırova Belediyesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ile Akse Kitap Kahve'nin YKS'ye hazırlanan gençler için 7/24 açık olacağını duyurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.