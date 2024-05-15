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Kitap kahveler YKS'ye kadar 7/24 açık

Çayırova Belediyesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ile Akse Kitap Kahve'nin YKS'ye hazırlanan gençler için 7/24 açık olacağını duyurdu.

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Kitap kahveler YKS'ye kadar 7/24 açık mask

8 Haziran Cumartesi-9 Haziran Pazar günlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ile Akse Kitap Kahve, 23 gün boyunca Çayırova'da sınava hazırlanan gençlerin, hayalleri olan bölümleri kazanabilmeleri için 7 gün 24 saat boyunca tüm imkanlarıyla hizmet verecek. Konu hakkında Çayırova Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, "Sessiz ve ferah ortam bizden, sınavı kazanmak gençlerimizden. Prof. Dr. Necmettin Erbakan İlçe Halk Kütüphanemiz ile Akse İlçe Halk Kütüphanemiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı hazırlık süreci boyunca 7/24 açık olacaktır" ifadeleri kullanıldı.
# hizmet, ilçe

15 May 2024 - 12:32 - Yaşam

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