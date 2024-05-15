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KARTEPE BELEDİYESİ MAYIS AYI 2.BİRLEŞİMİ YAPILDI

Kartepe Belediyesi Mayıs Ayı olağan meclis toplantısının 2.Birleşimi Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman başkanlığında yapıldı. Meclis gündeminde yer alan 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

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KARTEPE BELEDİYESİ MAYIS AYI 2.BİRLEŞİMİ YAPILDI mask
KARTEPE BELEDİYESİ MAYIS AYI 2.BİRLEŞİMİ YAPILDI
KARTEPE BELEDİYESİ MAYIS AYI 2.BİRLEŞİMİ YAPILDI
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Kartepe Belediyesi Mayıs Ayı olağan meclis toplantısının 2.Birleşimi Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman başkanlığında meclis toplantı salonunda yapıldı. Meclis gündeminde yer alan Acısu Mahallesi Kartepe Telsiz röle istasyonu yer tahsisi ve trampa işlemi maddeleri oy birliği ile kabul edilirken, 2023 mali yılı kesin hesabı maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.  
# Meclis, Kartepe

15 May 2024 - 12:46 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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