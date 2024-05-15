KARTEPE BELEDİYESİ MAYIS AYI 2.BİRLEŞİMİ YAPILDI

Kartepe Belediyesi Mayıs Ayı olağan meclis toplantısının 2.Birleşimi Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman başkanlığında meclis toplantı salonunda yapıldı. Meclis gündeminde yer alan Acısu Mahallesi Kartepe Telsiz röle istasyonu yer tahsisi ve trampa işlemi maddeleri oy birliği ile kabul edilirken, 2023 mali yılı kesin hesabı maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.