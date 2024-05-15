Bakan Uraloğlu zammı böyle savundu: Köprü ve otoyol ücretleri düşük kalmıştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş zamları ile ilgili konuştu. Uraloğlu, "Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok düşük kalmıştı" dedi.

Uraloğlu, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'ÇOK DÜŞÜK KALMIŞTI'

Bir gazetecinin "Otoyol ve köprülere yapılan zamlara ilişkin değerlendirmeniz olur mu?" sorusu üzerine Uraloğlu, "Kamuda bir verimlilik ve tasarruf sürecindeyiz. Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok düşük kalmıştı. Bakım işletme giderlerini karşılama noktasında bir düzenleme yapmamız gerekiyordu o düzenlemeyi yapmış olduk." ifadesini kullandı.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, kamuda tasarrufun, herkesin daha dikkatli olmasını gerektiren bir süreç olduğunu ileri sürdü.

Bakan Uraloğlu, "Zaten dikkat ediyorduk ama bu süreçte kamuyla da entegre olacak şekilde bizim de kurumlarımız, bu tasarruf yaklaşımına elbette daha fazlasıyla uyacak, katkı sağlayacak" diye konuştu.

NE KADAR ZAM GELDİ?

Bugün itibariyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kamuya ait otoyol ve köprülere yüzde 76, Yap-İşlet-Devret yöntemiyle yapılan otoyol ve köprülere ise yüzde 50 oranında zam yapmıştı.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobiller için geçiş ücreti 15 liradan 24 liraya çıkarıldı. Osmangazi Köprüsü'nde en ucuz geçiş 290 lirayken 399 lira oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçiş ücreti 295 liradan 419 liraya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise 35 liradan 49 liraya çıktı.En ucuz geçiş ücretlerindeki artış oranı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yüzde 60, Osmangazi Köprüsü'nde yüzde 37.93, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yüzde 42.37, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise yüzde 40 oldu.