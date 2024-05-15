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Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yla görüşecek!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın TBMM’de katılacağı Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplantısını iptal ettiği, saat 16.00’da Erdoğan ile görüşeceği öğrenildi.

Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yla görüşecek! mask

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından kurmaylarını AKP Genel Merkezine çağırmış, toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı. 

Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı Kalın ile birlikte gerçekleştirdiği toplantıya Saray’da devam etmişti.

Sabah’ın aktardığına göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın saat 16.00'da TBMM'de katılacağı Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplantısını iptal ettiği ve Erdoğan ile saat 16.00'da görüşeceği öğrenildi.Bakan Yerlikaya, AKP grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve "Sabredin, açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: cumhuriyet
# güvenlik

15 May 2024 - 13:21 - Siyaset

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Yorumlar

(2)
01

Bekçi - bazı hesapları soylu ya sormak lazım. bunca çete o bakandı .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:01

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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