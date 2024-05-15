15 May 2024 - 12:43- Asayiş G:

Şube müdürü hayatını kaybetti

Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şube müdürü olarak görev yapan Yılmaz Serbes yaşamını kaybetti

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Şube müdürü hayatını kaybetti mask

İzmit Tepeköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde ikamet eden ve eğitim camiasında geniş bir kesim tarafından tanınan Yılmaz Serbes hayatını kaybetti. Derince  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli iken Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü olarak atanan Yılmaz Serbes’in ölümü sevenlerini üzdü. Serbes, bugün Kemer Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek.
# ilçe

15 May 2024 - 12:43 - Asayiş

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Yorumlar

(1)
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Fırtına - Kesinlikle asılar Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaallah

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 15 Mayıs 14:13

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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