Şube müdürü hayatını kaybetti

İzmit Tepeköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde ikamet eden ve eğitim camiasında geniş bir kesim tarafından tanınan Yılmaz Serbes hayatını kaybetti. Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli iken Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü olarak atanan Yılmaz Serbes’in ölümü sevenlerini üzdü. Serbes, bugün Kemer Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek.